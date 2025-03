Antonio: “Tornerò a giocare di nuovo. L’incidente è solo una battuta d’arresto, non mi fermerà”

Intervistato dalla BBC, il giocatore del West Ham Michael Antonio ha parlato del suo ritorno alla normalità dopo il brutto incidente avvenuto lo scorso 7 dicembre: “Mi sono fratturato il femore in quattro punti diversi. Ho subito un solo intervento chirurgico. Mi hanno conficcato un chiodo nella coscia con quattro bulloni, quindi viti e bulloni per rimetterlo insieme. Il mio primo chirurgo mi ha detto che non voleva che caricassi peso sulla gamba per tre mesi, cioè più o meno adesso, e potete vedere che sto camminando.

Abbiamo chiamato un secondo specialista che mi ha detto che avrei dovuto iniziare ad aumentare di peso, passando dal 10% al 100% in tre settimane. Ma ho tenuto le stampelle per altre due settimane. In totale, si stima che ci vorranno dai sei ai dodici mesi prima che la mia gamba inizi a guarire correttamente.

Se giocherò di nuovo a calcio? Sì, al 100%. Ci giocherò di nuovo. È su questo che mi concentro ed è per questo che mi alleno sei giorni alla settimana. Ho sempre valutato positivamente questa situazione. È un incidente orribile e le lesioni sono gravi. È l’infortunio più grave che abbia mai subito in carriera. Ma siccome sono già due o tre mesi avanti rispetto al mio livello normale, so che giocherò di nuovo e che, una volta ripreso il gioco, ritroverò la mia vivacità. La gente ha sempre dubitato di me. Ho sempre creduto nella mia forza mentale e questa è solo un’altra battuta d’arresto, che non mi fermerà”.

