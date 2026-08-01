Antonio Silva: “Sono molto felice di essere al Bournemouth. Darò il massimo e giocherò per i tifosi”

01/08/2026 | 16:20:08

Il nuovo giocatore del Bournemouth, Antonio Silva, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Sono molto felice di essere qui. È un piacere giocare per il Bournemouth e in Premier League. Non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei compagni di squadra e sono entusiasta di essere qui. La mentalità è sempre quella di vincere. Darò il massimo e giocherò per i tifosi. Qui abbiamo tutto ciò che ci aiuta a dare il meglio in campo e non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: X Bournemouth

