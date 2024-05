Antonio Percassi: “Ci vedremo con Gasperini, ma sono tranquillo e sereno”

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha così commentato la vittoria in Europa League e di Gasperini: “Un grande risultato, una cosa così bella e inaspettata. Erano anni che l’Atalanta provava ma non raggiungeva un traguardo così. Grazie a lui siamo nella storia. Gli chiederete la Champions? Vediamo, la cosa bella è che cresciamo in continuazione perché anche i giocatori capiscono come la società vuole evolversi”. Su Gasperini: “Ci vedremo con lui, ma io sono tranquillo e sereno. Dubbi? No. Questo aiuta ancora di più a fare sempre meglio, sia lui che noi”.

Foto: Twitter Atalanta