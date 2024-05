Antonio Percassi: “CDK resta. Koopmeiners? Vedremo. Gasperini? Sono fiducioso”

Antonio Percassi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha toccato diversi argomenti. “Koopmeiners? Si possono rifiutare 50-60 milioni solo se fosse una scelta coerente con una strategia necessaria a un club di provincia che deve avere sempre i conti a posto. Ma se fai un’operazione è perché hai un sostituto equivalente, non siamo sprovveduti a vendere senza paracadute giocatori fondamentali per l’Atalanta. De Ketelaere? Ci piace, sta facendo bene, andremo avanti insieme. Gasperini? Ripeto: ci vedremo e parleremo, ma sono fiducioso”. Ricordiamo che Koopmeiners piace in Premier, ma è un obiettivo della Juve fin dallo scorso inverno.

Foto: sito Atalanta