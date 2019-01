Antonio Donnarumma-Olympiacos: questione di tempo

Nel pomeriggio vi abbiamo parlato di Antonio Donnarumma e del suo futuro in Grecia, svelandovi come il portiere in forza al Milan – fratello di Gigio – abbia detto sì al trasferimento all’Olympiacos. Un sì convinto, dopo aver ricevuto le garanzie del Pireo sulla possibilità di una maglia da titolare. Il leggero infortunio di Reina? Legittimamente il Milan aspetta certezze in merito alla non gravità dello stop, ma per Antonio Donnarumma all’Olympiacos è comunque questione di tempo.

Foto: Twitter Milan