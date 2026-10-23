Antonio Conte e il futuro: “Nessuna trattativa in stato avanzato, mi prenderò il tempo necessario per valutare”

23/10/2026 | 14:27:16

Antonio Conte interviene con un suo comunicato tramite social per mettere fine alle voci sulle panchine della Juventus o Manchester United. “Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza.Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta d di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni”. Qualora si presentasse un’opportunità concreta sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non puo essere considerata come un fatto”

Foto: instagram Conte