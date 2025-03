Antonini su Torrente: “Sconfitte indecorose con il Trapani, abbia il coraggio di andarsene”

Duro sfogo su X di Valerio Antonini, presidente del Trapani, dopo l’ennesima sconfitta di Cava de’ Tirreni. “Credo che un allenatore ma prima di tutto un uomo che conduce la squadra in questo modo sommando solamente sconfitte indecorose debba avere il coraggio di ammettere che ha fallito. Ed andarsene. Non può essere sempre la società a dover fare la parte del cattivo. Sempre e solo per questi maledetti soldi. Che si devono dare a prescindere. Ma a noi società chi ci tutela…nessuno! Fai la scelta giusta. Per tutti”.

Foto: Instagram Trapani