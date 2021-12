Antonello: “San Siro ha fatto la storia ma ora serve uno stadio moderno. Prezzi dei biglietti? Saranno quelli medi”

Alessandro Antonello, responsabile delle attività aziendali dell’Inter, ha parlato a Il Corriere della Sera in merito al nuovo stadio Meazza che dovrà essere costruito, in sostituzione del vecchio San Siro.

Queste le sue parole: “San Siro, seppure iconico, ha fatto il suo tempo. Certo, ha fatto la storia, è un punto indelebile dell’architettura milanese. Ma serve uno stadio moderno, attrattivo e sicuro che magari riscriva la storia come il predecessore. In Europa negli ultimi 10 anni sono stati investiti 20 miliardi di euro per i nuovi stadi”.

Biglietti più alti con il nuovo stadio9? “Assolutamente no. I ricavi non arrivano dall’aumento dei prezzi, ma dall’indotto che uno stadio moderno può garantire. Il prezzo dei biglietti sarà quello medio, manterrà gli standard dello stadio attuale”.

Foto: Twitter Inter