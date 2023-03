Antonello: “Qualificazione in Champions obiettivo minimo per l’Inter. Superlega? Il 22 marzo sapremo di più”

Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, ha parlato della stagione nerazzurra a margine dell’incontro odierno con l’ECA: “A oggi siamo secondi in campionato e riteniamo di avere una rosa competitiva, andare in Champions è l’obiettivo minimo di stagione. A meno che, fino a che la matematica non ci condanna, non possiamo sperare di ottenere qualcosa in più. Abbiamo una partita fondamentale, il ritorno degli ottavi di Champions, su cui dobbiamo puntare tantissimo e ovviamente restiamo concentrati anche in campionato. L’obiettivo dell’Inter è sempre di vincere ed essere competitivi. Superlega? Il 22 ne sapremo di più”.

Foto: sito Inter