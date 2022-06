Antonello: “Nuovo stadio? Se verranno rispettate le tempistiche resteremo a San Siro”

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato in merito alla situazione del nuovo stadio San Siro, con i dialoghi con il Milan per procedere presto a una soluzione in merito.

Queste le sue parole: “Qui si ragiona su San Siro. E con il Milan ce lo siamo detti in maniera chiara. Poi è la tempistica che orienta le nostre decisioni. Se saranno rispettate quelle dichiarate in questo incontro, nessun dubbio, resteremo a San Siro a Milano. Altrimenti saremmo pronti a valutare alternative”.

Foto: Sito Inter