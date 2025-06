Antonello: “Marsiglia club con ambizione rara, dedicherò al club tutte le mie energie”

16/06/2025 | 17:30:23

Dopo il comunicato ufficiale del club, Alessandro Antonello, direttore generale dell’Olympique Marsiglia, ha parlato ai canali social del club: “È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l’Olympique de Marseille. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e di iniziare a collaborare con tutti i dipendenti. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt e il Presidente Pablo Longoria per la fiducia riposta in me. L’OM è un club unico, con una storia, una passione e un’ambizione rare nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie a sostenere il progetto guidato da Pablo Longoria per costruire un futuro luminoso per il Club”.

FOTO: Inter.it