Antonello: “Il piano A dell’Inter è restare a San Siro col Milan. Sponsor? Siamo alla ricerca di un nuovo partner”

Durante l’intervista rilasciata a margine dell’incontro odierno con l’ECA, l’amministratore delegato corporate dell’Inter Alessandro Antonello, ha parlato anche del nuovo stadio e del caso legato al main sponsor nerazzurro: “Per noi il piano A resta San Siro col Milan, dopo tre anni e mezzo di intenso lavoro riteniamo che rinunciare ora non sia il caso, forse bisognava pensarci di più. San Siro è la soluzione principale, dobbiamo aspettare le analisi del Milan su La Maura, vediamo, io resto fiducioso io. L’Inter ha ben chiari i prossimi passi da fare, sia col piano originario, sia qualora il Milan andasse da un’altra parte. Il piano B tutela gli interessi dei club e dei nostri tifosi ovviamente. Sponsor? Non c’è nessuna novità. Ci tengo a dire che il club è impegnato nella ricerca di un nuovo partner, siamo in fase avanzata di discussione con vari soggetti. Queste trattative richiedono tempo, ma siamo assolutamente fiduciosi che avremo un nuovo sponsor di maglia per la nuova stagione”.

Foto: Twitter ufficiale Inter