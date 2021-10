Antonello: “Il nuovo stadio non sarà pronto per le Olimpiadi invernali del 2026”

Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, al termine dell’incontro a Palazzo Marino con il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente del Milan Paolo Scaroni ha spiegato che il nuovo stadio non sarà pronto pei Giochi Olimpici di Milano-Cortina del 2026.

Ecco le sue parole: “Penso sia molto difficile ormai che il nuovo stadio sia pronto per le Olimpiadi invernali del 2026. Dopo due anni di pandemia sono slittati i tempi, non ci sarà sicuramente per i Giochi Olimpici e ci sarà San Siro. C’è una roadmap che seguiremo e ci auguriamo che sia propedeutica ad una velocizzazione del processo di approvazione”.

Foto: sito ufficiale Inter