Antonello chiarisce: “L’Inter non cambierà nome”

In seguito alle voci che volevano e vedevano un cambio di nome e del logo per l’Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello ha fatto chiarezza sulla situazione ai microfoni dell’ANSA. Ecco le sue parole: «L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno ad un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano».

Foto: sito Inter