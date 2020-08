Antonelli: ” Prenderemo due giocatori forti per ruolo per completare il Monza”

Ha parlato il Ds Filippo Antonelli sul giornale Il Giorno: “Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva in ogni reparto, con due calciatori forti per ogni ruolo. L’identikit che seguiamo è quello di giocatori che hanno ancora tanto da dare e che siano subito pronti a disputare un campionato dove il Monza dovrà essere protagonista. Il fatto che tanti calciatori vogliano venire a Monza richiede un’ampia conoscenza da parte mia. Ci arrivano proposte da tutto il mondo e dobbiamo avere i dati e la preparazione per valutarle. Tramite il nostro gruppo di osservatori e, grazie alla rete di contatti sviluppati da Adriano Galliani, copriamo il maggior numero di Paesi possibili. Una società importante come la nostra deve essere aperta a tutte le realtà per trovare calciatori forti e adeguati al nostro progetto”.