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Antonelli: “Il progetto del Venezia andrebbe avanti anche in caso di retrocessione, come dimostrato con il rinnovo di Yeboah”

16/10/2026 | 16:53:54

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Le parole di Filippo Antonelli in conferenza stampa riguardo al progetto del Venezia: “Se il progetto ambizioso della società continua indipendentemente dal raggiungimento dell’obiettivo a fine anno? Assolutamente sì, abbiamo sempre detto che sappiamo dove vogliamo arrivare e cosa vogliamo fare. Come vedete abbiamo annunciato il rinnovo di Yeboah, il Venezia continua nel suo percorso. Che va oltre al risultato. Da questo punto di vista abbiamo una proprietà forte alle spalle”.
foto x venezia