Antonelli: “Giovinco al Monza è una suggestione. Abbiamo parlato con l’agente di Romulo”

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, squadra neo promossa in Serie B, ha parlato brevemente a La Gazzetta dello Sport. “Adesso dobbiamo pensare alle cessioni che sono lo stesso importanti visto che si tratta di giocatori che hanno contribuito alla nostra causa. La stagione è partita, la squadra sta proseguendo la preparazione e primi segnali sono assai positivi. Ora attendiamo maggiori indicazioni dalle prime amichevoli stagionali. Il bilancio al mercato ad oggi è assolutamente positivo. Giovinco al momento è impegnato con un’altra squadra. Sinceramente non abbiamo mai parlato di lui. Ovvio che per questa proprietà tutto è possibile. Per Ibrahimovic vale lo stesso discorso, un grande campione impegnato con un’altra squadra. Con Romulo abbiamo fatto solo una chiacchierata”

Foto: logo Monza