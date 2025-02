Antonelli (ds Venezia): “Stankovic starà fuori 2 mesi e mezzo. Colpo Ben Yedder? Valuteremo nei prossimi giorni”

Qui di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa del direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli.

Su Stankovic: “Quanto sarà fuori? Ad essere ottimisti 2 mesi e mezzo. 10 giorni in più o in meno cambiano poco. Stankovic e Pohjanpalo sono stati i due eventi inaspettati nel mercato. Fila lo seguivamo da tempo ed è arrivato Maric, Stankovic lo abbiamo rimpiazzato con Radu”.

Su Ben Yedder: “Stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni, se riteniamo che possa essere un’opportunità dal punto di vista tecnico e fisica allora ci penseremo”.

Sugli infortunati: “Duncan ha avuto un problema al soleo, molto fastidioso, ha fatto rallentare il suo recupero. Non lo ha avuto da due giorni, ma da due-tre settimane fa. E’ in netto miglioramento, spero di riaverlo quanto primo, siamo quasi fuori. Sverko è in via di recupero, penso che stia lavorando ancora a parte. Sagrado sapete che ha avuto un infortunio dopo l’Inter, ma è in via di recupero. Oristanio sta bene, Doumbia deve smaltire questa botta. Crnigoj è fuori dal progetto tecnico, anche se è in lista. Haps? Qualche volta gli abbiamo contestato di essere stato un pochino superficiale, ma devo riconoscere che si è comportato con grandissima professionalità dimostrando sul campo”.

Rinnovo di Zampano: “Ne abbiamo parlato, credo che poi il ragazzo a gennaio abbia fatto dei sondaggi per capire se potevano esserci altre soluzioni, ma alla fine ha deciso di giocarsi le sue carte qua e dunque andremo avanti fino a giugno”.

Sul mercato: “Sono sicuro che i nuovi ci possono dare una grande mano. L’arrivo di Fila rispecchia quello che deve fare il Venezia nel creare valore. Abbiamo rinforzato il reparto della difesa con giocatori con caratteristiche più idonee con quelle che voleva il mister. Abbiamo certamente valutato l’innesto di un difensore esperto, ma non era facile trovarlo in questo mercato. O andava preso dall’esterlo, oppure quelli presenti in Italia non siamo riusciti ad arrivarci. Abbiamo comunque Marcandalli, abbiamo ritrovato Haps in questa posizione, Candé era un obiettivo”. L’uscita di Altare? Volevamo prendere un giocatore con caratteristiche diverse. Altare aveva avuto anche qualche infortunio di troppo. Abbiamo visto che anche Sverko poteva giocare centrale, in questo momento abbiamo diverse alternative nella fase difensiva”.

Foto: X Venezia