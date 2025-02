Antonelli conferma: “Non era nei piani cedere Pohjanpalo, ma il Palermo gli ha fatto un’offerta importante”

Qui di seguito le parole in conferenza stampa del direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli riguardo il mercato e specificatamente su Pohjanpalo. Come anticipato in un retroscena del 24 gennaio, il Palermo ha fatto al giocatore un’offerta irrinunciabile, motivo per cui il Venezia ha deciso di concludere la trattativa.

“Parliamo subito di Pohjanpalo. Non era parte del nostro programma. Poi come sempre succede nel mercato cambiano gli scenari, il Palermo ha fatto un’offerta importante a Joel, a lui è sembrata un’offerta importante da cogliere, credo che lui abbia capito la sfida importante in un campionato che lo aveva visto protagonista. Quando abbiamo visto questo abbiamo cercato di agevolare la trattativa, accontentando la nostra bandiera degli ultimi anni. Abbiamo acquistato Fila, trattenuto Gytkjaer e preso Maric in prestito per cercare di dare più soluzioni nel reparto offensivo. Abbiamo cercato di rafforzare la rosa, siamo penultimi e questo non fa felici i tifosi e nemmeno noi, ma vogliamo già da domenica ottenere punti per la risalita. Abbiamo lavorato con non poche difficoltà, cercando di trovare più soluzioni possibili con il nostro allenatore. Faccio un punto sulle strategie. Ad inizio anno abbiamo deciso di tenere il gruppo storico, integrandolo con giocatori come Duncan, Oristanio, Nicolussi Caviglia, Stankovic, Sagrado e Schingtienne. Abbiamo poi valutato la crescita di questo gruppo, alcuni ce l’hanno fatta, quelli che ad oggi sono qua sono quelli che pensiamo possano essere utili nel progetto. Abbiamo chiari gli obiettivi, abbiamo raggiunto quasi tutti i nostri obiettivi, diciamo all’80%, poi delle cose che sono accadute hanno fatto cambiare in parte i nostri piani. Abbiamo centrato i vari Marcandalli, Kike Perez, Condé, Candé, magari un po’ in ritardo rispetto a quello che volevamo, ma perché dobbiamo rispettare i tempi del Venezia, ovvero quelli di una squadra che deve rispettare gli equilibri economici e finanziari, facendo uscire prima dei giocatori per poi farne entrare altri. Poi si aggiungono i tempi del Venezia in A: il Venezia in B è una società molto attrattiva, in A invece deve affermarsi anche in questo senso. Abbiamo quasi tutti giocatori di proprietà, se dovessimo rimanere avremmo la possibilità di trattenerne anche altri come Zerbin, a testimonianza del fatto che stiamo cercando di creare valori. Altra operazione importante è quella di Ellertsson, fatta per motivi di sostenibilità economica, trattenendolo in prestito dato che aveva voglia di contribuire alla causa. Diamo atto al lavoro del mister nel valorizzare i ragazzi. L’operazione Zerbin è stata importante, ringrazio poi l’Inter per l’arrivo di Radu vista l’emergenza. Chiarisco che Yaremchuk e Shomurodov erano obiettivi, avevamo trovato l’accordo per entrambi, purtroppo gli eventi noti per entrambi, con partite dove hanno fatto gol, hanno fatto cambiare gli scenari per le loro cessioni. ma abbiamo cercato di dare soluzioni al mister. Ringrazio i tifosi per la dimostrazione d’affetto verso la squadra e l’attaccamento. Comprendo che stiano soffrendo, sto soffrendo anche io, ma tutti in società stiamo lavorando per migliorare, per fare meglio. Avevamo detto che volevamo essere competitivi, penso che questo lo siamo stati fino ad oggi, l’obiettivo è ancora alla portata”.

Foto: X Venezia