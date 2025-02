Antonelli: “Cedere Pohjanpalo non era nei piani, ma gli scenari nel mercato cambiano rapidamente”

Direttamente con un comunicato stampa, il Venezia ha reso note le parole del direttore Filippo Antonelli sulla sessione di mercato:

“Oggi ho voluto fare con voi il punto sulla sessione di calciomercato appena conclusa e sull’andamento della stagione.

Voglio innanzitutto fare chiarezza sulla cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo. All’inizio del mercato di gennaio, la sua partenza non rientrava nei nostri piani. Tuttavia, come spesso accade durante le sessioni di mercato, gli scenari possono cambiare rapidamente. Il Palermo ha presentato un’offerta importante al giocatore, lui l’ha ritenuta allettante decidendo conseguentemente di accettarla. Joel desiderava affrontare una nuova sfida in una categoria in cui aveva già dimostrato il suo valore con la maglia arancioneroverde. Considerando la sua volontà e l’offerta di circa 5 milioni, abbiamo deciso di accontentarlo. Joel è stato una bandiera del nostro club contribuendo con i suoi goal alla promozione in Serie A.

Dopo questa operazione, abbiamo completato l’acquisto a titolo definitivo di Fila, un giocatore che seguivamo da tempo. Inoltre, abbiamo trattenuto Gytkjaer e inserito Maric per garantire maggiori soluzioni offensive.

Abbiamo affrontato questa sessione di mercato con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Siamo al penultimo posto in classifica, una posizione che non soddisfa né i tifosi né noi, ma vogliamo puntare a risalire iniziando già dalla prossima partita contro la Roma. Siamo ancora pienamente in corsa per raggiungere l’obiettivo e, nonostante le difficoltà, abbiamo operato per offrire a mister Di Francesco più soluzioni.

A inizio stagione abbiamo deciso di puntare sul gruppo di giocatori che aveva ottenuto la promozione dalla Serie B, rinforzandolo con gli innesti di Duncan, Oristanio, Stankovic, Hans Nicolussi Caviglia, Yeboah, Doumbia, Schingtienne, Sagrado, guidati dal mister che aveva il compito di valutare la loro crescita nella massima serie.

Dopo la prima parte del campionato, abbiamo individuato i ruoli chiave su cui intervenire e a gennaio ci eravamo posti l’obiettivo di integrare Zerbin, Perez, Condé, Candé, Marcandalli e un attaccante. Siamo riusciti a centrare circa l’80% dei nostri obiettivi, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto ai nostri desideri e necessità.

Abbiamo operato nel rispetto dei tempi del club e degli equilibri finanziari con i quali dobbiamo fare i conti e convivere in questo momento: ogni nuovo acquisto doveva essere preceduto da un’uscita. A questi aspetti si aggiungono i tempi del calciomercato e il nostro status da neopromossa. Se in Serie B eravamo una realtà molto attrattiva, in Serie A dobbiamo ancora affermarci.

Nonostante ciò, oggi possiamo contare su venti giocatori di proprietà, tra cui Oristanio, Hans Nicolussi Caviglia, Idzes, Yeboah, Kike Perez e Fila. Inoltre, abbiamo acquisito in prestito calciatori con possibilità di riscatto, come Zerbin, Candé e Stankovic. Questo è il frutto di un lavoro di programmazione e crescita del valore economico del club.

Abbiamo affrontato il mercato di gennaio sapendo di dover competere con club storici della categoria. Ci siamo riusciti grazie ai rapporti che ho costruito negli anni con club di Serie A e internazionali, che ci hanno permesso di chiudere operazioni importanti come quelle di Zerbin con il Napoli e Radu con l’Inter.

Inoltre abbiamo ceduto Ellertsson al Genoa con un’operazione vantaggiosa sia per il club che per il giocatore, mantenendolo in prestito fino a fine stagione per puntare insieme all’obiettivo finale. Questa cessione rappresenta anche il frutto del lavoro svolto dal mister e dalla società nella valorizzazione della rosa.

Gli unici eventi non preventivati sono stati la cessione di Pohjanpalo e l’infortunio di Stankovic. Per quest’ultimo, siamo intervenuti prontamente assicurandoci Radu. A Filip vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione: lo aspettiamo presto in campo.

Durante la sessione di mercato avevamo portato avanti trattative per Shomurodov e, Yaremchuk, operazioni che erano state definite con i rispettivi club. Tuttavia, gli sviluppi sul campo hanno improvvisamente cambiato gli scenari. Dopo la partenza di Pohjanpalo, abbiamo puntato con decisione su Fila, un giocatore che seguivamo da tempo e in linea con il progetto Venezia, e su Maric, che conosco bene dai tempi del Monza. Sono certo che entrambi possano dare un contributo importante in questo finale di stagione.

Abbiamo piena fiducia nel lavoro di mister Di Francesco e del suo staff, che avranno il compito di valorizzare i nuovi innesti e consolidare il percorso di crescita del gruppo storico lottando fino alla fine per il nostro obiettivo.

Voglio concludere ringraziando i nostri tifosi, che continuano a dimostrare affetto e attaccamento ai colori del Venezia. Comprendiamo il loro dispiacere per la situazione di classifica, ma possiamo garantire che all’interno della società tutti stanno lavorando con passione e determinazione per regalare loro una gioia.

Nei prossimi mesi ci attendono sfide fondamentali, a partire dalla gara di domenica contro la Roma, per la quale avremo bisogno del supporto di tutti.

Fino ad oggi, il Venezia ha dimostrato di essere competitivo in Serie A. Ora il nostro obiettivo è conquistare, tutti insieme e tutti uniti, i punti necessari per la risalita”.