Antonelli: “Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi sul mercato. Maggiore? Operazione saltata per colpa del tempo”

A quasi due settimane dalla chiusura del mercato estivo, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, è intervenuto in conferenza stampa: “Siamo partiti all’inizio con tre obiettivi. Il primo era l’allenatore. A distanza di due mesi confermo che la scelta che abbiamo fatto mi rende felice e convinto che Di Francesco con le sue qualità umane e la sua preparazione sul campo possa far crescere il valore di questa rosa. Poi c’è l’obiettivo di creare valore patrimoniale. Abbiamo fatto tutte operazioni in tal senso. Insomma la rosa futura del Venezia sarà fatta di giocatori di proprietà. Abbiamo fatto anche contratti a giocatori del settore giovanile, fra chi è andato in prestito e chi ha già esordito in Serie A, addirittura. Oltre a questo abbiamo cercato di inserire giocatori importanti come Duncan e cerchiamo di valorizzare i vari Joronen, Pohjanpalo. Terzo obiettivo era quello della sostenibilità economica. Chiarisco subito l’operazione di Maggiore. Era stata un’opportunità dell’ultimo momento. Le occasioni dell’ultimo momento hanno degli inconvenienti, non si è fatta soprattutto per colpa del tempo. Ringrazio il gruppo dei proprietari per l’extra budget, ma questa cosa non cambia il programma e l’obiettivo del Venezia”. “Ci aspetta una stagione piena di sfide” – continua il ds – ” che si dovrà affrontare con l’unione. Il Venezia una gara alla volta deve diventare una squadra scomoda”.

Foto: sito Venezia