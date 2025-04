Anton: “Difficile adattarsi alle qualità dei giocatori del Barcellona. Dobbiamo lavorare come collettivo”

Waldemar Anton, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Non ti prepari diversamente. Questi tipi di giocatori fanno così tante cose sorprendenti che spesso non riesci ad adattarti a loro. Ma se lavoriamo bene insieme come squadra, allora possiamo difenderci efficacemente anche da questi giocatori”.

Anton ha poi parlato dell’infortunio Schlotterbeck: “Certo, questo è molto amaro per noi. È molto importante per noi sia fuori dal campo per starci vicino. Vogliamo ottenere un buon risultato per lui domani, perché ovviamente voleva davvero giocare qui”.

Il difensore ha lasciato un messaggio per comunicare quali saranno i tempi di recupero: “Cari tifosi, mi dispiace informarvi che la mia riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio richiederà diversi mesi. Questa notizia è incredibilmente difficile da scrivere per me, soprattutto perché so quanto il mio gioco significhi per voi e quanto mi sosteniate. Sarà un percorso lungo e impegnativo, ma sono determinato a fare tutto il possibile per tornare al massimo della forma”.

