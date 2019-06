Antognoni su Commisso: “Un presidente davvero speciale”

L’insediamento di Rocco Commisso alla Fiorentina è ormai ufficiale da qualche giorno. Dopo la calorosa accoglienza del pubblico di Firenze, il magnate italo-americano riceve anche gli elogi via social del club manager, Giancarlo Antognoni: “Un presidente davvero speciale!”. Un messaggio chiaro e deciso che lascia intuire come lo storico ex centrocampista viola, vada verso la riconferma anche all’interno dell’organigramma della nuova proprietà.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina