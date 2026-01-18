Antognoni ricorda Commisso: “Ci teneva tanto alla Fiorentina. Giusto giocare a Bologna”

18/01/2026 | 12:30:18

Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina, capo delegazione della Nazionale Under 21, alla Gazzetta dello Sport ha parlato della scomparsa di Rocco Commisso.

Queste le sue parole: “Che poi i risultati sportivi non siano sempre stati all’altezza delle aspettative, ma resta il fatto che la Fiorentina è arrivata anche a giocarsi tre finali, roba non da tutti e anche questo aspetto è giusto ricordarlo”.

Si è discusso sul giocare o meno oggi contro il Bologna ma l’ex 10 ha proseguito: “Rocco era innamorato del calcio e a volte credo che anche giocare possa avere una valenza importante: in questo caso, facendolo a nome suo, si gioca per ricordarlo davanti a uno stadio intero. Quindi ci sta”.

Da Astori a Barone non è certamente un momento facile per il club viola, “davanti a certe cose la parte calcistica conta giustamente meno: è uno dei momenti più brutti ed è chiaro” ha proseguito la bandiera viola che poi ha provato a parlare del momento calcistico della squadra di Vanoli sottolineando che non si poteva pensare che potesse andare tutto così. “Ma magari qualche responsabile è emerso…- ha concluso -. Come se ne esce? Semplice: con i risultati”.

Foto: sito Fiorentina