Antognoni: “L’inter è la favorita per lo scudetto. Subito dopo Milan e Napoli”

Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell’Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Due parlando anche della lotta per vincere lo Scudetto in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter sulla carta è avvantaggiata rispetto alle altre perché non ha cambiato quasi niente, subito dietro metto Milan e Napoli che con Antonio Conte riuscirà a fare un campionato importante. La Fiorentina ha fatto investimenti soprattutto sui giovani, può essere una delle protagoniste. Il campionato italiano rimane il più difficile soprattutto dal punto di vista tecnico e tattico, quindi è sempre un torneo affascinante. Sulla carta a livello europeo penso che sia quello più difficile”.

foto: Instagram Antognoni