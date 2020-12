Antognoni: “La classifica della Fiorentina non rispecchia il reale valore della rosa”

Giancarlo Antognoni, bandiera e leggenda della Fiorentina, ha parlato del momento negativo in casa Viola, analizzando le cose che non vanno per il verso giusto.

Queste le parole del club manager Viola a Radio Sportiva: “Da quando sono tornato alla Fiorentina non sono arrivati risultati di rilievo per la squadra. Spero vivamente che la Viola possa risalire verso le posizioni che merita e magari lottare per l’Europa. La rosa non rispecchia certo questa classifica. Speriamo che con Prandelli si possa ripartire, anche se non scordiamo i meriti di Iachini che l’anno scorso ha fatto bene. Dobbiamo dare tutti il massimo, non solo l’allenatore, ma anche i giocatori. Giocare senza l’energia dei tifosi, purtroppo ci sta danneggiando”.

Foto: Twitter Fiorentina