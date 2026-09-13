Antognoni: “In Mastantuono c’è un mix di diversi giocatori. Grazie a lui la Fiorentina si è risollevata conquistando tre punti”

13/09/2026 | 13:20:44

L’ex stella della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Mastantuono un numero dieci come me? Diciamo un dieci e mezzo. Mastantuono appartiene alla categoria di quelli che giocano dalla metà campo in su e sanno sempre inventare qualcosa. Se abbiamo caratteristiche in comune? Siamo diversi come tipologia, io ero più un centrocampista, lui invece è più attaccante. Però qualcosa in comune c’è: il piede. Lui è mancino, io usavo il destro, ma la tecnica ci avvicina. Quale dieci viola del passato mi ricorda? Diciamo che in Mastantuono c’è un mix di diversi giocatori. Ci vedo qualcosa di Rui Costa ma pure di De Sisti, però se devo proprio paragonarlo a qualcuno scelgo Daniel Bertoni, mio ex compagno di squadra e grandissimo amico. Sono argentini tutti e due e hanno portato nel nostro campionato oltre alla fantasia anche quell’atteggiamento scanzonato tipico dei sudamericani. Daniel fu il primo straniero della Fiorentina, me lo ricorda anche come modo di porsi con i compagni e con la gente, molto genuino e informale. Se mi pare inusuale che Mastantuono abbia conquistato i tifosi ancor prima di scendere in campo giocando a calcio in spiaggia con i bambini? Sembra un ragazzo d’altri tempi e anche per questo mi piace. È bello vedere un ragazzo che gira per la città e non si fa problemi a fermarsi in mezzo alla gente. Fa bene alla Fiorentina, che grazie a lui si è risollevata conquistando tre punti pesantissimi a Venezia, e pure al calcio italiano, dove il dieci ormai è come un panda, una specie in via d’estinzione”.

Foto: X Fiorentina