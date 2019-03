Antognoni: “Chiesa? È un Bale giovane, ti fa impazzire. Ma in Italia…”

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato anche di Federico Chiesa in un’intervista concesse alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole in merito: “La verità è che Chiesa è un calciatore di stampo europeo. Ma in Italia abbiamo avuto attaccanti esterni con caratteristiche diverse. Penso al mio amico Bruno Conti o, restando a oggi, a Insigne. Chiesa ha dribbling e qualità ma anche corsa e potenza. E’ un Bale giovane. Un giocatore che ti fa impazzire perché non molla mai”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina