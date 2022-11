Anticipi di A: baby Baldanzi lancia l’Empoli. Ciofani riprende la Salernitana: 2-2 all’Arechi

Partita ricca di emozioni quella da Cremonese e Salernitana. I padroni di casa partono forte e si portano in vantaggio a 3 minuti dall’inizio del match con Piatek, subito però forte la risposta della squadra di Alvini con un gran gol di Okereke. Partita pazza riacciuffata all’ultimo momento dall’eterno Ciofani, che prima si fa parare il rigore da Sepe ma sul tap-in da pochi metri sigla la rete del 2-2 che da un punto prezioso alla sua squadra. Bene l’Empoli che di misura vince in casa e fa volare gli azzurri, Baby Baldanzi finalizza l’assist di Satriano, che con un tocco di punta trafigge Consigli. Partita sottotono per la squadra di mister Dionisi, che concede troppo in difesa e produce poco in attacco con le mancanze di Berardi e Laurientè. I risultati:

Empoli-Sassuolo 1-0

Salernitana-Cremonese 2-2

Foto: Twitter Empoli