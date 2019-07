Antenucci ufficiale al Bari: una nostra esclusiva in porto

Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari. Dopo avervi parlato del rilancio del Bari per il giocatore il 29 giugno scorso e aver raccontato del via libera della Spal (era l’8 luglio) per il trasferimento del giocatore, ora è arrivato anche l’annuncio da parte del club di Ferrara. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club: “S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Calcio Bari S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Mirco Antenucci. Ad Antenucci, un sentito ringraziamento da parte del club biancazzurro per la grande professionalità dimostrata e per lo straordinario contributo offerto nelle tre stagioni trascorse a Ferrara (con 109 presenze e 34 gol), caratterizzate dalla storica promozione in serie A nel campionato 2016/2017 e dalle due salvezze consecutive nelle successive stagioni. Grazie di tutto, Mirco!”

Foto: twitter ufficiale Spal