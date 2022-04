Antenucci: “Dominato dalla prima giornata, noi e la gente meritavamo la promozione”

Mirco Antenucci, attaccante e trascinatore del Bari, ha commentato ai microfoni di Eleven Sports la vittoria ottenuta quest’oggi in quel di Latina, che ha permesso ai pugliesi di tornare in Serie B: “Abbiamo dominato dalla prima giornata. Lo meritiamo noi e la gente. È un giorno fantastico. Vincere in anticipo? Non è facile questo girone, quest’anno siamo stati molto bravi dall’inizio a guidare il campionato. Siamo stati umili – riprende tuttobari.com – e abbiamo messo qualità quando c’era da metterla. Oggi i tifosi hanno colorato Latina: è una gioia che condividiamo con loro“.

Foto: sito ufficiale Bari