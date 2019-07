Antenucci-Bari, la pole (con triennale offerto) è di sabato. Ora…

Il rilancio del Bari per Mirco Antenucci, triennale offerto, non è certo della giornata di oggi ma di sabato scorso, come vi abbiamo raccontato in esclusiva. Adesso spetterà all’attaccante decidere, Antenucci è fortemente tentato rispetto alla proposta (biennale) del Benevento semplicemente perché si sentirebbe partecipe di un progetto intrigante come quello del Bari. Non ha dovuto certo aspettare il secondo giorno della settimana per valutare l’allettante proposta del Bari: è da tre giorni che ci pensa e ci ripensa, tentassimo… Vedremo quale sarà la sua ultima decisione.

Foto: Twitter Spal