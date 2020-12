Ansu Fati: “Sogno di vincere un trofeo e di festeggiare con i tifosi al Camp Nou”

Ansu Fati, attaccante del Barcellona e della Nazionale spagnola, è stato una delle poche notizie positive nell’ultimo tormentato anno del club blaugrana. Il classe 2002, fermo da novembre per un infortunio al ginocchio, dovrebbe tornare in campo tra febbraio e marzo. Al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha rivelato sogni e speranze per l’anno venturo. Queste le sue parole: “Vorrei salute per tutto il mondo, dopo un anno tanto complicato come questo a causa della pandemia. Mi auguro di vincere qualche trofeo e di poter festeggiarlo al Camp Nou con i nostri tifosi, che tanto anno sofferto in quest’ultima annata. Spero anche di continuare a crescere come calciatore e come persona”

Foto: Twitter Barcellona