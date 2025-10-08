Ansu Fati rinato al Monaco, sei reti tra Ligue1 e Champions: ha già superato Mbappé

08/10/2025 | 23:00:43

Ansu Fati è rinato a Montecarlo. L’inizio di stagione dell’ex talento del Barcellona è da incorniciare, con 5 reti già siglate in sole tre partite di campionato, oltre a un gol segnato in Champions League (due le presenze). Lo spagnolo è diventato in poco tempo un perno dei meneghini, ora a soli 3 punti dalla testa della della classifica e che sperano di ostacolare il PSG per la lotta al vertice in Ligue1. Ansu Fati ha già segnato un record importante nella storia del Monaco, visto che è il calciatore che ha impiegato meno minuti per segnare cinque reti dal suo esordio nel massimo campionato francese. Per intendersi, è andato ancora meglio dell’ex Monaco Kylian Mbappé.

FOTO: X Monaco