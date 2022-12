Ansu Fati: “Potevo andare al Real Madrid, ma il Barcellona è stata la scelta migliore”

Ansu Fati, intervistato dall’Equipe, ha rivelato un retroscena clamoroso. Prima di approdare al Barcellona, Ansu è stato molto vicino a firmare con il Real Madrid, dopo che per questioni amministrative i blaugrana non lo avevano acquistato: “Prima di firmare per il Barcellona, ho fatto un provino per il Real Madrid. Tutto è andato molto in frettada quando sono arrivato in Spagna. Poche settimane dopo il mio arrivo ho iniziato a giocare nell’Herrera e alla fine del 2010 ero al Siviglia con mio fratello. A quel tempo mi piacevano Kanouté e Jesús Navas. Un anno dopo, il Barça è venuto a vederci. Mio fratello è stato preso, io no a causa di una questione amministrativa, così non ho giocato per un anno. Poi è arrivato il Real ma a quei tempi il club non aveva una foresteria per ospitare i suoi giovani giocatori. Dopo averne discusso con mio padre, abbiamo deciso che il Barça era l’opzione migliore, con La Masia, sia per il calcio che per la mia crescita”.

Foto: Twitter Barcellona