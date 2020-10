Ansu Fati: “Io il nuovo Messi? Non ci penso, sto realizzando un sogno”

Intervistato in esclusiva da TuttoSport, Ansu Fati – nuovo astro nascente del Barcellona – si è raccontato viste le sue ultime prestazioni con la maglia dei catalani: “Golden Boy? Sono molto emozionato. Alla fine il fatto di essere nominato per un premio così importante è qualcosa che entusiasma tutti noi. Ma bisogna continuare a lavorare ogni giorno affinché possano succedere cose belle come questa. Nuovo Messi? Non mi fisso su queste cose. Sono focalizzato ad allenarmi ogni giorno e a imparare. Sto realizzando un sogno e lavorerò per continuare in questa direzione. Talento? In famiglia siamo sempre stati molto appassionati di calcio. Mio papà Bori e mia mamma Maria Lourdes sono stati entrambi calciatori in Guinea Bissau, il mio Paese natale. E mio fratello maggiore Braima ha giocato con me nella cantera del Barça. Ho sempre voluto seguirlo: ha un talento incredibile e ci siamo aiutati a vicenda in casa, allenandoci insieme. Credo di essere nato con un pallone sotto le gambe. Il calcio mi ha sempre “encantado”. E mi diverto tanto a giocare. Barcellona? Abbiamo incominciato da poco a lavorare con lui, ma ci stiamo adattando alle sue idee e al suo staff. Devo sottolineare che stiamo lavorando molto bene.”

Foto: twitter Barcellona