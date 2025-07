Ansu Fati: “Il Monaco ha creduto in me. Non sono in cerca di rivincite, voglio solo giocare a calcio”

03/07/2025 | 23:00:50

Ansu Fati riparte dal Monaco. Nel corso della conferenza stampa l’ex numero 10 del Barcellona ha spiegato perché ha accettato il trasferimento al Monaco: “Sono molto felice di essere qui, vorrei ringraziare il club per la fiducia che mi ha dimostrato. Fin dai primi contatti con il Monaco, ho subito capito che volevo venire qui. Non vedo l’ora di dimostrare quello che posso dare, ma non sono in cerca di rivincite, voglio solo giocare a calcio. Mi è stata data questa opportunità e l’ho colta. Vorrei dare il massimo a questo club e spero di poter vivere cose belle con il Monaco”.

Sulla Nazionale: “Naturalmente, mi piacerebbe tornarci, ma tutto dipenderà dalle mie prestazioni qui”.

Su come si sia evoluta la vicenda invece, Ansu Fati rivela: “Ho parlato con il mio agente, che mi ha riferito dell’interesse del Monaco. È una squadra che ha creduto in me e mi ha presentato tutto in modo chiaro. Ho avuto la possibilità di parlare con l’allenatore, che mi ha spiegato cosa si aspettava da me. Da parte mia, gli ho detto cosa potevo offrire. Infine, Carlos Aviña e Thiago Scuro mi hanno convinto con i loro argomenti, ed è per questo che ho firmato”.

Foto: Instagram Monaco