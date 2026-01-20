Ansu Fati: “Contro il Real è come un Clasico. Mbappé? Per me è il numero uno”

20/01/2026 | 13:30:08

Intervistato da Movistar+ il talento del Monaco ed ex Barcellona Ansu Fati ha parlato della sfida di Champions che vedrà i monegaschi opposti al Real Madrid in uno snodo cruciale nella corsa europea: “Contro il Real Madrid, è sempre un Clasico. Mbappé? Parliamo di un grande giocatore, per me è il numero uno, se non è davvero il numero uno, è il secondo o il terzo” le parole dell’esterno offensivo con un passato nel Barcellona e che dunque sente particolarmente la sfida con il Real.

Foto: Instagram Monaco

