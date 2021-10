Ansu Fati come Pedri: clausola rescissoria da un miliardo di euro

Ansu Fati ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno del 2027, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Ora sono emersi i dettagli dell’accordo, come per Pedri, anche in questo caso il club catalano ha inserito una clausola rescissoria da un miliardo di euro.

✨ @ANSUFATI will have a release clause of €1 billion#DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021

Foto: Twitter Barcellona