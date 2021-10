Ansu Fati: “Avevo offerte dall’estero, ma ho sempre detto al mio agente di voler restare al Barça”

Ansu Fati, attaccante del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del rinnovo del contratto con il club blaugrana fino al 2027. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono molto tranquillo. Mi sento molto amato, è ciò che apprezzo di più. Per me non è una pressione, ma una motivazione per alzarmi ogni giorno per continuare a migliorare. Dal primo giorno ho detto al mio agente che la mia prima opzione era restare qui al Barça e lui ha capito. Sì, forse ho avuto offerte dall’estero, ma mi è sempre stato chiaro che volevo essere qui. Sono molto grato che il club si sia fidato di me. Ho ancora molto margine di miglioramento e devo ascoltare tutte le persone del club che vogliono aiutarmi. Rafforzare ancora di più quello che ho, con il lavoro quotidiano. Il Clàsico? Giocare un Clásico è sempre una motivazione perché il Real è il nostro grande rivale. Devi sempre essere preparato per le grandi partite. Sono molto calmo perché so che la squadra darà tutto per conquistare la vittoria”.

Foto: Twitter Barcellona