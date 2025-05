Ansu Fati, addio al Barcellona: è fuori dai piani di Flick

Come riporta AS, l’avventura di Ansu Fati con la maglia del Barcellona è giunta al capolinea. Ansu Fati ha terminato la stagione con i catalani collezionando solamente undici partite giocate (6 in Liga, 4 in Champions League e una in Copa del Rey) ma solo 298 minuti. Il talento spagnolo non rientra nei piani di Flick, con le strade pronte ormai a separarsi nella sessione estiva di calciomercato.

