Ansia per Tonali: esce per un problema muscolare durante Barcellona-Newcastle

18/03/2026 | 20:36:40

Problemi per Tonali durante la sfida tra Barcellona e Newcastle. Il centrocampista azzurro è stato costretto al cambio nel secondo tempo, uscito sorretto dai sanitari dei Magpies, e le sue condizioni tengono la Nazionale di Rino Gattuso con il fiato sospeso. Nel primo tempo ha preso un pestone, ma soprattutto in avvio di ripresa l’episodio che ha fatto preoccupare: il centrocampista ex Milan è rimasto a terra lamentando quello che sembra un problema muscolare che verrà ora analizzato nel dettaglio.

foto x newcastle