Ansia Juventus: problemi alla coscia per Celik con la Nazionale

15/11/2026 | 22:22:46

Cresce la preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Zeki Celik. Il terzino turco, schierato nella distinta come titolare per il match contro la Francia, è stato immediatamente sostituito durante il riscaldamento pre partita. Infatti, secondo quanto riferito da Fanatik, Celik ha avvertito tensione al muscolo posteriore della coscia sinistra, la stessa zona che lo ha costretto ai box di recente.

Foto: Instagram Celik