Anselmi (allenatore Porto): “Sono soddisfatto della squadra. Ranieri? Orgoglioso di affrontarlo”

l tecnico del Porto Martin Anselmi è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Roma, andata del play off di Europa League.

“Abbiamo avuto 24 ore in più per riposare, ho concesso un giorno libero ai giocatori e non accadeva da tempo. Abbiamo visto miglioramenti di partita in partita e spero di vederne altri anche domani. Sono soddisfatto di tante cose: entusiasmo, energia, intensità e voglia di imparare. Per un allenatore queste cose non hanno prezzo. Abbiamo un’idea di gioco che ci porta a dover capire molte cose, a uno sforzo fisico e mentale. Dobbiamo pressare alto e recuperare palla velocemente. Per quanto riguarda il pronostico, siamo nel regno dei numeri, Porto-Roma inizia domani alle 21….La prima partita è decisiva, perché i secondi 90 minuti sono condizionati dai primi. E’ vero che inizi una nuova partita, ma lo fai con un risultato precedente e quindi le cose cambiano. Per questo dobbiamo vincere a prescindere dal giocare in casa o in trasferta”.

Sulla Roma: “Affrontare Ranieri per me è motivo d’orgoglio. Quando avevo 12 anni guardavo le sue squadre in tv. E’ un allenatore che ha vissuto di tutto e per me affrontarlo è motivo d’orgoglio. E’ una persona intelligente e saprà approcciare bene la gara. La Roma poi è la Roma, una grande squadra che deve vincere in ogni stadio, per questo non mi aspetterò un atteggiamento difensivista. La Roma ha buoni giocatori e non dovremo lasciarli giocare. Dovremo togliere tempi di gioco agli avversari. Capisco le dimensioni degli avversari, ma anche la grandezza della maglia che rappresentiamo. Siamo al Do Dragao, coi nostri tifosi. Siamo il Porto e punteremo ai 3 punti”.

Foto: Instagram Anselmi