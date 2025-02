Anselmi (all. Porto): “Spero di vedere una gara in cui l’arbitro impartisca giustizia”

Il tecnico del Porto Martin Anselmi ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro la Roma, con la sfida che riprenderà dall’1-1 dell’Estadio do Dragao di una settimana fa. Queste le sue parole, partendo dalla gara di andata: “Ci sono sempre cose da correggere, ma è importante che non ci sono cose da modificare. Faremo il possibile per migliorare in vista della seconda partita. Le parole di Ranieri dopo l’andata? Non le ho sentite e non mi piace commentare cose che non ho visto o sentito. Ranieri è un allenatore super esperto e sono consapevole che può generare un ambiente in cui si può mettere pressione e condizionare determinate decisioni. Io voglio giustizia, che non mi venga regalato nulla e che l’arbitro prenda le decisioni che deve prendere. Domani speriamo di vedere una partita in cui l’arbitro possa impartire e amministrare giustizia”.

Sulla sfida di domani: “Sì, è importante sbloccare la partita per primi. Sarebbe ideale. Affrontiamo una squadra forte, contro una squadra capace di imporsi nei duelli individuali. Loro faranno di tutto per attaccare, ma faremo la nostra partita. Speriamo che tutto vada per il meglio e che sia una grande gara”.

Sui tanti gol subiti nel secondo tempo: “Non ho una spiegazione. Cerchiamo di segnare già nel primo tempo, ma in tante partite le gambe nel finale hanno meno energia e si aprono gli spazi. Una difesa uomo contro uomo nella ripresa è più complicata e saltano gli schemi. Diventano importante le palle ferme. Dipende dalle circostanze. Contro la Roma abbaimo avuto una occasione a inizio gara. Forse, direi che il calcio così: per come si sono messe le partite, si sono aperti gli spazi”.

Sull’importanza di Moura: “Sono importanti gli esterni. Devono correre tanto, fare entrambe le fasi. Servono grandi capacità fisiche. Francisco si è inserito bene contro la Roma e ha segnato. Inizio a pensare che non è un caso. Moura sa segnare, anche Joao Mario. Tutti sanno percorre tutta la fascia”.

Sull’Europa League e il campionato: “In campionato ce la stiamo giocando, anche in coppa nazionale. Mancano molte partite, ma tutto è aperto: possiamo risalire. Questo è a eliminazione diretta. Noi siamo qui con chance e voglia di andare avanti, non siamo di passaggio”.

Sul problema centravanti: “Serve che la squadra segni e vinca. Non mi interessa chi segna, poi magari ci sono periodi senza gol salvo poi ridiventare capocannoniere nei mesi successivi. Mi serve la qualità in attacco, segnare è frutto del dettaglio. Sono tranquillo. L’importante è che la squadra crei occasioni”.

Infine: “Non mi piace parare di percentuali. Abbiamo davanti una Roma forte, davanti alla propria gente. Il Porto ha la sua storia e la sua gente. TI lascio il 50 e 50 di Ranieri”.

Foto: Instagram Porto