Anselmi (all. Porto): “Espulsione Eustaquio? Un cartellino giallo per parte sarebbe stata la scelta giusta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Porto, Martin Anselmi, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro la Roma, partendo dall’espulsione di Eustaquio: “Un cartellino giallo per parte sarebbe stata la decisione più giusta. E’ chiaro che a partire dal 50esimo con la classe di quei giocatori la partita è stata in salita. Avremmo potuto pareggiare con il palo di Samu. Domani vedremo se saranno confermate le sensazioni che abbiamo adesso. Senza alcun tipo di contaminazioni che potrei avere in questo momento”.

Su Samu: “Non ho visto l’intervista di cui parla. Non posso rispondere. Oggi ha segnato un gol strepitoso. Ha difeso palla e ha fatto molto bene”

Sulle reazioni: “Sì, il futuro del club è in buone mani. Ci sono tanti giovani e talenti che devono attraversare e vivere come questa. Più le viviamo più cresciamo. Ogni esperienza in questo senso aiuta. Poi ecco, sono molto contento dei miei giocatori e di quello che hanno fatto”.

