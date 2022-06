Ansaldi: “Toro ti saluto con tutto il cuore”

Cristian Ansaldi lascerà il Torino. Oggi infatti è l’ultimo giorno sottocontratto col club granata e l’ex difensore dell’Inter ha voluto salutare tutti i tifosi e gli addetti ai lavori che in questi anni gli sono stati vicino. L’argentino si è affidato a Instagram commentando cosi il suo addio. “Voglio ringraziare tutti i tifosi granata per le emozioni che mi avete regalato durante questi 5 anni. Non posso che dirvi grazie per tutto l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Vi porterò sempre nel mio cuore. Voglio ringraziare anche il presidente, i dirigenti, gli staff tecnici, i dottori e i fisioterapisti con cui ho lavorato. Di ciascuno di loro porterò con me tutte le cose buone, ma anche quello che non è piaciuto. Ho imparato in ogni caso. Grazie al Torino per avermi aiutato a crescere nella mia carriera. Che Dio vi benedica… Forza sempre Toro, vi saluto con il cuore e grazie mille”.

Foto: Sito Torino