Ansaldi: “Questo è stato un anno troppo difficile. Continuiamo questa lotta”

Il difensore del Torino, Ansaldi, ha parlato del momento poco felice dei granata attraverso il proprio account Instagram. Ieri per gli uomini di Longo è arrivata la sconfitta per 3-1 contro l’Inter. “E’ sempre difficile quando si perde – ha detto Ansaldi -. Questo è stato un anno troppo difficile per tante cose che sono successe. Noi però continuiamo questa lotta, sempre positivi e sempre con la testa alta, perché con gli sforzi si raggiungono grandi obiettivi”.

FOTO: Twitter Torino