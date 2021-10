Ansaldi: “Dopo tante belle prestazioni oggi dobbiamo vincere. E’ la cosa più importante”

Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha parlato così a DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Genoa, anticipo della 9a giornata di Serie A 2021-22:

“Dopo tante partite in cui abbiamo fatto bene e meritando bei risultati, spesso siamo tornati a casa con un punto o con nessuno. Dobbiamo iniziare a vincere che è la cosa più importante”.

Juric ha detto che mancano un po’ gol dalle fasce, ti senti chiamato in causa?

“Penso che ogni cosa ha il suo momento, dobbiamo dare il meglio di noi stessi in ogni partita”.

Foto: sito Torino