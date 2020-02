Ansaldi: “Contro il Milan abbiamo mostrato un altro spirito, più vicino al cuore e alla grinta del Torino”

Il difensore del Torino Cristian Ansaldi – intervenuto sull’emittente televisiva Torino Channel – ha parlato della sconfitta patita contro il Milan.

“Dobbiamo continuare a lavorare. Contro il Milan abbiamo mostrato un altro spirito, più vicino al cuore e alla grinta del Torino. Questa è l’unica via d’uscita che possiamo percorrere per uscire da questa situazione. Abbiamo lavorato benissimo in campo negli ultimi giorni e sono sicuro che i risultati arriveranno“.

Foto: Twitter ufficiale Torino